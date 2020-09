Cidades Suspeito de importunação sexual é preso em Goiás Mandado de prisão foi expedido pelo juiz de Quirinópolis e o homem foi preso em Itumbiara

Um foragido da Justiça, de 45 anos, foi preso preventivamente em Itumbiara, no Sul de Goiás. Ele é suspeito de importunação sexual. Segundo a Polícia Civil (PC), as diligências começaram quando a equipe do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais recebeu informações do Grupo de Capturas de Rio Verde de que havia um foragido na cidade do sul goiano. O mandad...