Cidades Suspeito de homicídio é preso em Caldas Novas Segundo a Polícia Civil, há indícios de que a morte foi uma queima de arquivo; a vítima era testemunha de um outro homicídio ocorrido em novembro de 2017

Um homem suspeito de matar um jovem de 19 anos foi preso, na manhã desta quarta-feira (5), em Caldas Novas, no Sul do Estado. A vítima Ítalo Gabriel Vieira de Oliveira foi executado a tiros em novembro de 2017 na Rua do Contorno, no Setor Parque Real. Segundo a Polícia Civil, há indícios de queima de arquivo na morte de Ítalo já que ele era testemunha de um homicídio c...