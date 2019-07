Cidades Suspeito de homicídio é preso em Anápolis Crime aconteceu em outubro de 2015 no Setor Residencial Jandaia

Um dos suspeitos de participar do homicídio de Jadilson Veras Silva foi preso, na manhã desta quinta-feira (25), em Anápolis, na região Central do Estado. O crime aconteceu em outubro de 2015 no Setor Residencial Jandaia e na época a vítima tinha 27 anos. O detido é Paulo Henrique Ferreira C. Santos, de 23 anos. Segundo a Polícia Civil (PC), a motivação do crime foi v...