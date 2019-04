Vida Urbana Suspeito de furto em hipermercado é preso após perseguição policial em Goiânia O suspeito não obedeceu ordem de parada da PM e fugiu pela Avenida Goiás Norte; militares localizaram a mercadoria furtada

Um homem foi preso na tarde deste sábado (6) após furtar um hipermercado no Setor Urias Magalhães, em Goiânia. A Polícia Militar (PM) foi acionada e colheram as informações sobre as características do criminoso e do veículo que dirigia. Em seguida, a viatura que patrulhava na região e se deparou com um veículo suspeito e o motorista não obedeceu à ordem de par...