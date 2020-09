Cidades Suspeito de furtar orquídeas para trocar por cocaína é preso em Rio Verde; veja vídeo Câmeras de segurança do viveiro flagraram o crime

Um homem foi preso na terça-feira (22), suspeito de furtar orquídeas de um viveiro no setor Jardim Presidente, ao lado do antigo Detran, em Rio Verde, para trocar por cocaína. De acordo com a Polícia Civil (PC), após registro de Boletim de Ocorrência (BO), e diligências, a equipe conseguiu localizar o rapaz escondido debaixo da cama, na casa dele. ...