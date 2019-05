Vida Urbana Suspeito de furtar bicicleta de aplicativo no DF é preso em Águas Lindas de Goiás Para dificultar a identificação do veículo, o rapaz raspou o número de identificação e usou fita isolante para esconder os selos adesivos do aplicativo e da Secretaria de Mobilidade do DF

Um rapaz de 26 anos foi preso na tarde de sábado (04) em Águas Lindas de Goiás, suspeito de furtar uma bicicleta de aplicativo no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Militar (PM), o veículo foi furtado no dia 19 de abril e encontrado ontem durante um patrulhamento policial no Setor Mansões Village. Ainda segundo a PM, o suspeito tentou fugir do local assim ...