Cidades Suspeito de feminicídio é preso em Crixás Corpo da vítima apresentava várias perfurações, inclusive no rosto

Um suspeito de feminicídio foi preso, neste domingo (20), em Crixás, distante 324 de Goiânia. O homem é suspeito de matar brutalmente Fabiana Resplante da Costa no início deste mês. Segundo a polícia, a vítima foi esfaqueada no interior do imóvel do investigado. O corpo da vítima apresentava várias perfurações, inclusive na face. O detido foi encaminhado para a...