Suspeito de fazer família refém é preso após acidente em Goiás

Um homem suspeito de fazer uma família refém durante um assalto à residência foi preso após sofrer um acidente de carro, na BR-020, em Alvorada do Norte, na região Nordeste do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito invadiu uma casa em Posse, também na região nordeste, com um comparsa, rendeu as vítimas e as trancou por cerca de duas horas em q...