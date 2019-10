Cidades Suspeito de falsificar bebidas alcoólicas é preso em Aparecida de Goiânia Júnior César da Silva Ferreira, de 37 anos, aguardava processo em liberdade pela prática do mesmo crime em dezembro de 2018; consumidores denunciaram ao perceberem diferença com produto original

Um homem suspeito de falsificar bebidas alcóolicas foi preso em flagrante pela segunda vez em menos de um ano, em Aparecida de Goiânia. A prática, de acordo com a Polícia Civil, foi denunciada após consumidores perceberem diferença na coloração e no sabor comparado ao produto original. De acordo com o delegado Frederico Maciel, da Delegacia Estadual de Repressão a Crim...