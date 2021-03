Cidades Suspeito de exploração sexual de adolescentes é preso na Cidade Ocidental Investigadores dizem que homem se aproximava de família de menores e depois oferecia dinheiro em troca de favorecimento sexual

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (5) um homem suspeito de exploração sexual de adolescentes na Cidade Ocidental, município goiano no Entorno do DF. Segundo a PC, o suspeito de 40 anos agia com esquema de favorecimento da prostituição de quatro adolescentes de 14 anos. Para os investigadores, o homem atuava simulando amizades com os adolescentes e suas...