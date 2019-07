Cidades Suspeito de estuprar, matar, arrancar o coração e atear fogo em mulher é denunciado em Goiás Crime aconteceu em junho deste ano na casa da vítima no Setor Rosa dos Ventos, em Aparecida de Goiânia

Igor Ribeiro Nascimento, de 19 anos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) pelos crimes corrupção de menor de 18 anos, latrocínio e tortura praticados contra Thelma Mendonça de Carvalho. O corpo da vítima, de 64, foi encontrado com sinais de violência em junho no banheiro da residência onde ela morava no Setor Rosa dos Ventos, em Aparecida d...