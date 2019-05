Cidades Suspeito de estuprar estudante de arquitetura em UTI se apresenta à polícia em Goiânia A paciente morreu depois dos nove dias internada na unidade e foi atendida por conta de problemas de saúde anteriores, como convulsões; a causa da morte não foi adiantada

Atualizada às 12h51. O técnico de enfermagem, de 41 anos, suspeito de estuprar uma estudante de arquitetura de 21 se apresentou no final da manhã desta quarta-feira (29), na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), no Setor Central, de Goiânia. Ele está preso em razão de mandado de prisão em aberto expedido na noite desta terça-feira (28). O abuso...