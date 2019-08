Cidades Suspeito de estuprar e matar garota de 15 anos deve passar por audiência de apresentação em Goiás Amanda Silva foi morta após recusar namorar o jovem, de 17, que segue apreendido temporariamente

O jovem, de 17 anos, suspeito de estuprar e matar a estudante Amanda Santos Silva, de 15, deve passar por audiência de apresentação na tarde desta terça-feira (6), na 1ª Vara Criminal da Comarca de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal (DF). O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) já requisitou uma vaga provisória em uma unidade de internação. Amand...