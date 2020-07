Cidades Suspeito de estuprar duas netas e uma sobrinha é preso em Goiás Segundo a polícia, os abusos sexuais ocorriam há cerca de 3 anos

Um idoso foi preso nesta quarta-feira (8) suspeito de estuprar duas netas e uma sobrinha. Responsável pelas investigações, o delegado Ramon Queiroz, explicou que os abusos ocorriam há cerca de 3 anos em Doverlândia, onde o investigado e as crianças moravam. Um laudo pericial comprovou que as crianças realmente teriam sido abusadas. Ramon contou que o suspeito, com ma...