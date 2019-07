Cidades Suspeito de estuprar adolescente e incendiar residência da vítima é preso, em Iporá Ex-companheiro da mãe da menina, homem fugiu, mas foi detido na zona rural da cidade. Ele pode responder pelos crimes de estupro de vulnerável e incêndio

A Polícia Civil de Goiás prendeu, nesta segunda-feira (29), o suspeito de estuprar uma adolescente de 12 anos, em uma residência, no bairro Umuarama, em Iporá, no Centro do Estado. O caso ocorreu durante a manhã, quando o homem, ex-companheiro da mãe da vítima, adentrou a casa em que ambas moravam, por volta das 7 horas, segundo o delegado Ramon Queiroz Silva, responsável p...