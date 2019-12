Cidades Suspeito de estelionato é preso com mais de 300 cartões falsos de vale-transporte em Anápolis Segundo denúncia, ele vendia os produtos em terminais da cidade. Homem foi levado para central de flagrantes

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) prendeu em flagrante, na noite da última segunda-feira (23), um homem suspeito de vender cartões falsificados de vale transporte na região central de Anápolis. Segundo denúncia, ele estaria vendendo os produtos em terminais da cidade. Com ele, os policiais encontraram mais de 300 unidades dos cartões com nomes e CPFs...