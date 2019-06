Cidades Suspeito de esfaquear namorada durante briga é preso em flagrante em Goiânia Vítima passou por cirurgia e segue internada no Hugo; segundo familiares, rapaz chegou a colocar fogo na casa em que viviam

O jovem Kaio Gabriel foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (15) por tentativa de feminicídio. Ele é suspeito de esfaquear várias vezes a namorada, Bruna Silva Calixto, 19 anos, no rosto, costas e abdômen com um canivete. Segundo familiares da vítima, o rapaz a agrediu anteriormente, há cerca de um mês. De acordo com a mãe de Bruna, ele também queimou todas ...