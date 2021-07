Cidades Suspeito de envolvimento no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes é preso Ação foi realizada pela Polícia Civil do Estado, que apontou Almir Rogério Gomes da Silva como pertencente de uma milícia do Rio de Janeiro

Foi preso na Paraíba, ontem (28), um homem suspeito de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A prisão foi realizada pela Polícia Civil da Paraíba, que apontou Almir Rogério Gomes da Silva como sendo pertencente a uma milícia do Rio de Janeiro. Segundo a polícia paraibana, o grupo foi citado pela viúva do capitão Adriano Magalhã...