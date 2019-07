Cidades Suspeito de envolvimento em desabamento de prédio na Muzema, no Rio, é preso Ele foi capturado no município de Nova Friburgo e já era alvo de investigações sobre sua participação na organização criminosa miliciana envolvida nas vendas de imóveis irregulares

Um homem acusado de ser responsável pela venda dos imóveis do edifício que desabou na comunidade da Muzema, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi preso nesta sexta-feira (5), na Região Serrana do estado. Ele teve a prisão realizada por integrantes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e de Inquéritos Especiais (Draco-IE) da Polícia C...