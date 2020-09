Cidades Suspeito de dopar vítimas para roubar é preso em Rio Verde Detido também é investigado por apropriação indébita e estelionatos

Com quase 6 meses de investigação, um suspeito de roubos, apropriação indébita e estelionato foi preso na última segunda-feira (14) em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás. A apuração apontou ainda que em alguns casos o detido chegou a dopar as vítimas para praticar os crimes. Segundo informações da Polícia Civil (PC), o suspeito estava foragido no estado do Mato Grosso...