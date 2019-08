Cidades Suspeito de desmatar e queimar floresta no Pará é preso no Setor Oeste, em Goiânia Área equivalente a seis mil estádios do Maracanã na Amazônia

Um homem foi preso, nesta quinta-feira (29), no setor Oeste, em Goiânia, suspeito de desmatar uma área equivalente a seis mil estádios do Maracanã na Amazônia. Outros dois homens aqui da capital ainda são procurados. Os suspeitos são donos da Fazenda Ouro Verde, localizada na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, em São Félix do Xingu, no sul do Pará. Os dois t...