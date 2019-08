Cidades Suspeito de desmatar e queimar floresta na Amazônia é preso no Setor Oeste, em Goiânia Área equivalente a seis mil estádios do Maracanã no Estado do Pará; José Brasil de Oliveira vai responder por danos em área de proteção ambiental, poluição ambiental e queimadas.

Atualizada às 10h35. Um homem foi preso, nesta quinta-feira (29), no setor Oeste, em Goiânia, suspeito de envolvimento em derrubadas e incêndio de matas na área de Proteção Ambiental Trunfo do Xingu, conhecida como fazenda Ouro Verde, em São Félix do Xingu, sul do Pará. A área atingida equivalente a seis mil estádios do Maracanã na Amazônia. Outros dois homens a...