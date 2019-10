Cidades Suspeito de cometer homicídio por multas de veículo presta depoimento, em Goiânia Crime teria ocorrido após discussão por pendências ocasionadas pela não transferência de propriedade de um carro. Jovem foi morto a tiros no último domingo (13), no Setor Orienteville

A Polícia Civil de Goiás ouviu, nesta terça-feira, o homem suspeito de matar um jovem de 27 anos, no Setor Orienteville, em Goiânia, por causa de uma dívida relacionada a um automóvel. O caso ocorreu no último domingo (13), quando a vítima, identificada como Ítalo Henrique Liberal Costa, foi até a casa do suposto autor, acompanhada de outras três pessoas, para conversar s...