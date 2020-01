Cidades Suspeito de atirar e matar ex de advogada é indiciado por homicídio qualificado em Formosa Caso condenado, a pena pode chegar até a 30 anos de reclusão

O suspeito de atirar e matar o ex-companheiro de uma advogada em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF), foi indiciado por homicídio qualificado com pena que varia de 12 a 30 anos. Responsável pela investigação, o titular Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) do município, Danilo Meneses, concluiu o inquérito nessa terça-feira (28) e o encaminhou para o jud...