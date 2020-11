Cidades Suspeito de atirar e matar adolescente em festa é preso em Goiânia Investigado também teria ferido outro jovem, que foi socorrido e sobreviveu

Um jovem, de 20 anos, foi preso temporariamente nessa segunda-feira (23) suspeito de atirar e matar Lucas de Oliveira Souza, de 17, e ferir Hilton da Cruz Brauno, de 19, em uma festa ocorrida no Centro Esportivo Espaço Verde, próximo ao Terminal Maranata, no Setor Madre Germana, em Goiânia. O crime aconteceu no dia 8 de novembro deste ano e a prisão ocorreu no Setor N...