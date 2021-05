Cidades Suspeito de assassinato em série de gays é preso em Curitiba Ele é investigado pela morte de três homens, que eram homossexuais, moravam sozinhos e foram encontrados em suas casas com sinais de asfixia

A Polícia Civil do Paraná prendeu o suspeito do assassinato de três homens gays ocorridos entre os dias 16 de abril e 04 de maio deste ano nas cidades de Curitiba (PR) e Abelardo Luz (SC). A captura de José Tiago Correia Soroka, 33, aconteceu na manhã deste sábado (29) no bairro Capão Raso, em Curitiba. As três vítimas eram homossexuais e moravam sozinhas e ...