Cidades Suspeito de assaltar motorista de transporte por aplicativo é morto em ação policial Segundo a GIH que investiga o caso, policiais militares receberam denúncia de que Lucas Gabriel Alves Mota, de 20 anos, estria escondido em casa de amigo, em Aparecida de Goiânia

O suspeito de assaltar um motorista de transporte por aplicativo, na última quinta-feira (24), morreu na madrugada deste domingo (27), em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM). De acordo com informações do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Aparecida de Goiânia, que acompanha o caso, os policiais receberam denúncias de que Lucas Gabriel A...