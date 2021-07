Cidades Suspeito de participar de dois assaltos à mesma farmácia é preso em Goiânia; Veja vídeo Crimes acontecerem em um intervalo de apenas cinco dias e envolvem a participação de outros três homens

A Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam em flagrante, na tarde da última terça-feira (6), um homem suspeito de participar de dois assaltos a uma mesma farmácia, em Goiânia. Os crimes aconteceram no dia 1º e no dia 5 de julho, em um estabelecimento comercial no Jardim Goiás. O homem, que seria responsável por dirigir o carro na fuga de um dos crimes, foi preso n...