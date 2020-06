Cidades Suspeito de assaltar carro forte no Pará é preso em Aparecida de Goiânia Segundo a Polícia Civil, o homem é investigado pela participação a um ataque a um carro de transporte de valores em agosto do ano passado

Um suspeito de assaltar um carro forte no Pará (PA) foi preso em Aparecida de Goiânia na última quinta-feira (4). O homem de 33 anos estava em um imóvel no Setor Aeroporto Sul. Segundo a Polícia Civil (PC), ele é investigado pela participação a um ataque a um carro de transporte de valores em agosto do ano passado. Na ocasião, o grupo criminoso atacou o carro forte u...