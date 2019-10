Cidades Suspeito de arrastar vítima durante assalto na Avenida 136, em Goiânia, é preso Vítima precisou passar por cirurgia. Homem confessou o crime em vídeo; veja

Rodolfo Silva Morais, 32 anos, é suspeito de agredir brutalmente e arrastar a funcionária pública Tatiane Mendonça dos Santos, na última quarta-feira (16) no cruzamento da Avenida 136 com a Rua 136-A, no Setor Sul, em Goiânia. O homem foi preso na noite dessa quinta-feira (17) e confessou o crime em vídeo para a Polícia Militar (veja ao final da matéria). Nesta sexta-feira (...