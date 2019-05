Cidades Suspeito de arrancar braço de rapaz com facão é preso em Caldas Novas Agressão aconteceu em fevereiro deste ano em um bar da cidade

O suspeito de arrancar o braço esquerdo de um rapaz durante um briga de bar foi preso, na manhã desta terça-feira (14), em Caldas Novas, na região Sul do Estado. O crime aconteceu em fevereiro deste ano no Setor Santa Efigênia, no município. Segundo a Polícia Civil (PC), o suspeito e o rapaz frequentavam o mesmo estabelecimento e no dia do crime discutiram por ca...