Cidades Suspeito de aplicar golpes de falsa venda de Iphones é preso em Goiânia O investigado, de 18 anos, anunciava celulares com preço abaixo do valor de mercado e, após receber o pagamento, não entregava o produto; sete vítimas são do Estado do Amazonas

Um rapaz de 18 anos foi preso no Jardim Curitiba, em Goiânia, suspeito de estelionato. Segundo a Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (GREF/DEIC), as diligências apontaram que o investigado praticou golpes mediante fraude eletrônica em várias cidades do país, sendo sete v...