Suspeito de agredir e arrastar cachorro amarrado a moto é preso em Inhumas

O suspeito de agredir um cachorro com uma picareta e arrastá-lo amarrado a uma moto em Inhumas, foi preso no sábado (24), às margens da GO-070, na saída da cidade. Depois de receber uma denúncia, a Polícia Militar (PM), encontrou e prendeu o homem, que não teve a identidade divulgada, no momento em que ele iria abandonar o animal ferido em uma mata. O cão estava ...