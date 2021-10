Cidades Suspeito de abuso sexual de crianças é preso em Bela Vista; polícia procura novas vítimas Segundo as investigações, o homem, de 63 anos, teria estuprado meninas com idades entre 5 e 14 anos

Um idoso, de 63 anos, é investigado pelo crime de estupro de vulnerável praticado na cidade de Bela Vista de Goiás contra uma jovem menor de 14 anos. De acordo com as investigações, Adelirton Jerônimo do Nascimento praticou o crime no momento em que a vítima foi passear em sua fazenda. Ele foi detido nesta sexta-feira (1º), pela Polícia Civil de Goiás, por meio d...