Cidades Suspeito de abusar de jovem em UTI, em Goiânia, se apresentou por temer pela própria vida Técnico em enfermagem de 41 anos soube que policiais estavam na residência dele

Ildson Custodio Bastos, de 41 anos, chegou à Deam acompanhado do advogado no final da manhã de ontem. Eles estacionaram o carro a alguns metros da delegacia e caminharam até lá. O advogado dele, Leonardo Silva Araújo, comentou que tinha sido acionado ainda naquela manhã, e como não teve tempo de analisar as imagens, orientou o cliente a permanecer em silêncio durante seu dep...