Cidades Suspeito atropela ex-mulher e filho do casal em Goiânia Homem foi levado pela Polícia Militar e encaminhado para Deam. A ex-companheira e o menino de cinco anos foram encaminhados ao Hugo

Um homem de 33 anos de idade foi preso na tarde deste terça-feira (6), em flagrante, após suspeita de atropelar a ex-mulher, de 28, e o próprio filho de cinco anos. O caso ocorreu no cruzamento da Rua Caramuru com a General Rondon, no Jardim da Luz, em Goiânia. Com o impacto, a irmã do suspeito, também se machucou, tendo ferimentos leves. Após o atropelamento, o home...