Cidades Suspeito é morto a tiros pelo próprio irmão ao tentar invadir loja, em Goiânia Uma equipe da Delegacia de Investigação de Homicídios foi enviada para o local

Atualizada às 10h41. Um homem foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (26) no Jardim Ana Lúcia, em Goiânia. Segundo a Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), ele tentou invadir uma loja que fica na Avenida das Bandeiras e o dono, que estava no local, atirou contra o suposto ladrão. O proprietário do estabelecimento e o suspeito são irmãos por pa...