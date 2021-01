Cidades Suspeita de tráfico e comércio de munições é presa em Trindade Polícia encontrou pistola e munições de calibre 38 na casa da acusada, que alega que estava sendo ameaçada e por isso portava o armamento

Uma mulher foi presa, na tarde desta quarta-feira (6), no Setor Cristina, em Trindade, acusada de tráfico e comércio de munições. O flagrante se deu após averiguação de denúncia, que localizou uma pistola com a acusada. Na casa da mulher, ela teria dito aos militares que estava sendo ameaçada e por isso estava com a arma. Durante as buscas, porém , os policiais locali...