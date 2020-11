Cidades Suspeita de participar do “Golpe do novo número” é presa em Goiás Detenção ocorreu após troca de informações com a Polícia Civil do Amazonas

Uma mulher suspeita de participar do conhecido “Golpe do Novo Número” foi detida na última quinta-feira (29) pela Polícia Civil de Goiás (PC-GO) após troca de informações com a corporação do Amazonas. Ela deve responder por crime de estelionato. Segundo a Polícia Civil (PC), esse tipo de golpe tem sido registrado com frequência em todo o país e nele, os suspeitos induze...