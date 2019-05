Vida Urbana Suspeita de matar usuário de droga por dívida de R$ 30 é presa em Goiânia Crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (1º). Uma jovem que também estava no local foi ferida com uma facada no ombro

Ane France da Silva Santos, de 41 anos, foi presa na madrugada desta quarta-feira (1º) suspeita de matar um homem e ferir uma jovem por causa de uma dívida de R$ 30. O crime aconteceu no setor Cândida de Morais, em Goiânia e segundo a Polícia Civil, os três estariam em uma residência consumindo drogas antes da discussão. De acordo com a PC, Ane cobrou os R$ 30 do ...