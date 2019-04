Vida Urbana Suspeita de forjar o próprio sequestro em Rio Verde deve ficar presa por 15 dias Prisão foi decretada após investigação encontrar indícios de que Herlândia Nunes Rodrigues, de 26 anos, planejou o crime

Herlândia Nunes Rodrigues, de 26 anos, suspeita de forjar o próprio sequestro em Rio Verde, na região Sul do Estado, deve ficar presa por 15 dias. Neste mesmo período, o delegado responsável pelo caso, Danilo Fabiano Carvalho de Oliveira, deve concluir o inquérito. O suposto crime aconteceu no último dia 8 deste mês e foi transmitido em tempo real no perfil da vítima no Facebook. O investigador explicou que após o sequestr...