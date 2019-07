Cidades Suspeita de atear fogo e matar o namorado é presa em Anápolis Crime aconteceu em dezembro de 2011; vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Uma mulher de 47 anos foi presa temporariamente, nesta sexta-feira (19), suspeita de atear fogo no namorado. O crime ocorreu em dezembro de 2011 em uma casa na Avenida Tiradentes, no Setor Central, em Anápolis, na região Central do Estado. De acordo com as investigações, o imóvel funcionava com um ponto de encontro de usuários de drogas e a suspeita, identificada como I...