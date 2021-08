Cidades Surto de Covid-19 em laboratório da Polícia Técnico-Científica deixa 13 contaminados em Goiânia A situação foi constatada pela corporação no último fim de semana

Um surto de Covid-19 acometeu o Laboratório de Química e Toxicologia Forense (LQTF) da Polícia Técnico-Científica, em Goiânia. Ao menos 13 servidores do local, que fica no bairro Cidade Jardim, foram contaminados. A situação foi constatada pela corporação no último fim de semana. O POPULAR não conseguiu contato com o sindicato que representa os servidores da Pol...