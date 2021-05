Cidades Surto: 27 idosos testam positivo para Covid-19 em um abrigo de Anápolis A maioria apresenta sintomas leves da doença. Todos já foram vacinados

Um abrigo de idosos em Anápolis registrou 27 casos positivos de Covid-19 entre os moradores. São 78 idosos que vivem no local, e a maioria apresentou apenas sintomas leves, já que todos foram imunizados com as duas doses da vacina contra o coronavírus. Segundo a diretora do abrigo, todos as medidas de proteção estão sendo seguidas, e a visitação está suspensa desde ...