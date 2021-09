Novo IPTU pode guardar armadilhas e surpresas em Goiânia

Uma aposentada de 74 anos que mora em uma residência de 75 m² no Parque Atheneu pode se assustar quando receber o boleto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em fevereiro de 2022 e descobrir que o valor teve um salto de 110%, indo de R$ 156 neste ano para R$ 328. O imóvel está na zona fiscal 4 e, além de um aumento de 652,8% no valor da edificação, também terá um reajuste para cima na alíquota usada no cálculo.

No Bairro Goiá, uma dona de casa de 69 anos, que mora com dois filhos e dois netos em uma casa de 255,86 m², terá de correr à Prefeitura e corrigir as informações erradas no Cadastro Imobiliário do Município (CIM) se não quiser ver o IPTU avançar dos atuais R$ 1,2 mil para R$ 2.381. Um fator de correção no cálculo, que reduziria o imposto em R$ 1 mil, aparece em branco no cadastro imobiliário.

Festas em parques caem no gosto do goianiense

Comemorar ao ar livre tem sido escolha cada vez mais frequente em Goiânia. O número de festas em parques da capital tem aumentado consideravelmente e, mesmo sem uma estatística para comprovar, fica fácil perceber que eventos íntimos e familiares têm ocorrido nestes espaços, principalmente nos fins de semana. Em alguns parques, frequentadores dizem já ter observado até cinco festas em uma mesma tarde. A Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) informa que a prática é permitida, mas que a pasta deve ser informada com antecedência.

Fabrícia Paixão é decoradora há seis anos e diz que sempre realizou estes eventos, mas que, com a pandemia da Covid-19, essa tem sido uma escolha mais frequente. “Mesmo com os decretos que liberaram o funcionamento de casas de festas e eventos, muitas famílias ainda optam pelo parque porque é um ambiente aberto, ao ar livre. Eles acabam se sentindo mais seguros com relação ao vírus. Sem contar o custo menor”, diz. A decoradora destaca, no entanto, que outros fatores também pesam nesta escolha, entre eles o custo final do evento. “São festas menores, não precisa pagar pelo espaço e a acaba sendo mais rápida.”

Segundo aliados de Caiado, ainda é cedo para falar em ruptura

Embora insatisfeitos com a falta de diálogo a respeito do convite para o MDB compor a chapa majoritária na eleição do ano que vem, aliados do governador Ronaldo Caiado (DEM) dizem que ainda é cedo para falar sobre alguma ruptura na base governista, mas não descartam a possibilidade de isso ocorrer no ano que vem, quando houver mais clareza no cenário eleitoral. Avaliação é de que é preciso esperar.

O POPULAR ouviu presidentes de partidos aliados a respeito do assunto, entre outras lideranças, depois de Caiado afirmar nesta semana que não há “motivo para fragmentação alguma” na base. A fala se deu em evento promovido pelo senador Luiz do Carmo (MDB), na quarta-feira (15).