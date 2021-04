Cidades Surgem novos casos de frascos incompletos das vacinas contra Covid-19 em Goiás Imunizantes contra a Covid-19 têm chegado ao Estado com recipientes faltando parte do produto. Estado pode pedir complemento

Frascos de vacina do tipo Coronavac/Sinovac estão chegando com menos doses que o previsto em municípios de Goiás. Reportagem do POPULAR já mostrou a situação de Goiânia, que registrou 4,7 mil doses a menos só em março, mas o déficit tem sido identificado de forma generalizada, em várias cidades, como Anápolis, Aparecida, Luziânia e outras menores. Outros Estados e o Dis...