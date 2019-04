Vida Urbana Superintendência Regional do Trabalho determina interdição total do Hospital Materno Infantil Decisão ocorre após auditoria feita nos últimos quatro meses em conjunto com fiscais do Conselho Regional de Farmácia, diz SRT-GO

Atualizado às 18h26 A Superintendência Regional do Trabalho em Goiás (SRT-GO) determinou a interdição total do Hospital Materno Infantil (HMI), em Goiânia. De acordo com o órgão, a decisão é resultado de auditoria feita nos últimos quatro meses por auditores fiscais do trabalho, em conjunto com fiscais do Conselho Regional de Farmácia, que constataram problemas na ...