Cidades Superaquecimento de motor pode ter provocado incêndio em carro em Aparecida Segundo os bombeiros, a bateria do veículo precisou ser cortada para prevenir novas chamas

Um Volkswagen Gol branco pegou fogo na tarde deste sábado (18), no Setor Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi provocado, aparentemente, por superaquecimento do motor. O fogo foi extinto antes de atingir o painel, os estofados e o tanque de combustível do carro. Após o incêndio ser controlado,...