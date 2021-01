Cidades Sumiço de idosa em Niquelândia se aproxima de um mês Romilda de Fátima foi vista pela última vez no dia 3 deste mês, numa área rural de Niquelândia, às margens do Lago de Serra da Mesa, e família acredita que ela está viva

Os dias passam lentos e cheios de incertezas para os familiares de Romilda de Fátima Santana, de 73 anos, que desde o dia 3 deste mês está desaparecida. Ela foi vista pela última vez ao decidir pegar um caminho alternativo para voltar à sede da fazenda de um parente, na zona rural de Niquelândia, no Norte de Goiás. Apesar da força-tarefa criada para reforçar as buscas com e...