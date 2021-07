Cidades Sul de Goiás entra em zona de grande perigo devido à baixa umidade; diz Inmet Para esta tarde em Goiânia, segundo o prognóstico do Inmet, a umidade relativa do ar pode chegar a 22%, enquanto o recomendado é em torno de 60%

A Defesa Civil emitiu, no final da manhã desta terça-feira (20), um alerta de perigo para Goiânia devido à baixa umidade relativa do ar. O mapa do Brasil, no site do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), confirma que o momento exige atenção redobrada. Além da capital, o Sul de Goiás, uma parte do Triângulo Mineiro e do norte de São Paulo aparecem na faixa vermelha, o...